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Gardiyanoğlu, Reklamcıları kabul etti... "Sektörün talepleri değerlendirilecek"

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Derneği (Rek-Der) heyetini kabul ederek, Dernek Başkanı Suat Bora Durdu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.
Gardiyanoğlu, Reklamcıları kabul etti... "Sektörün talepleri değerlendirilecek"

Görüşmede söz alan Dernek Başkanı Suat Bora Durdu, sektörün gelişimi ve sorunların çözümü için Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Derneği’ni kurduklarını söyledi.
Sektörün çalışma yaşamındaki sıkıntılarını Bakan Gardiyanoğlu ile paylaşan  Durdu, yurt dışından gelerek   kayıt dışı çalışanların denetlenmesi  konusunda Bakan Gardiyanoğlu’nden destek istedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da  Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Derneği heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Gardiyanoğlu  sektörün taleplerini değerlendirerek, ilgili meslek örgütleri ve Bakanlıklar  ile  istişarelerde bulunacağını söyledi.

Uzmanlık gerektiren iş sahalarında ülkeye  gelecek işgücünün  Bakanlığın sorumluluğunda olduğunu anımsatan Gardiyanoğlu,  kayıt dışı  çalışanların her hangi bir iş kazası durumunda  sosyal güvenlik haklarından da faydalanamayacağının altını çizdi.

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