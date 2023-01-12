  • BIST 4.970,71
  • Altın 1142.023
  • Dolar 18.7785
  • Euro 20.3183
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Gardiyanoğlu: Saygı ve Özlemle Anıyoruz

» »
Gardiyanoğlu: Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Gardiyanoğlu: Saygı ve Özlemle Anıyoruz

SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ


Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ölümünün 11’nci yıl dönümünde yayınladığı mesaj ile andı.

Denktaş’ın cesareti, kabiliyeti ve vatan aşkıyla yalnızca Kıbrıs’a değil tarihe adını yazını yazdırmış bir lider olduğundan söz eden Gardiyanoğlu, “Yaşadığı çağı doğru okumuş, iyi kavramış, değerlerine bağlık kalarak Kıbrıs Türk halkımı topluluk noktasından devlet sahibi olma noktasına taşımış liderimiz Rauf Denktaş’ı ölümünün 11’nci yılında saygı ve özlemle anıyorum” mesajını verdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tek kullanımlık plastik ürünler de yasaklanıyor12 Ocak 2023 Perşembe 18:11
  • Hava soğuk.. Ülke genelinde elektrik kesintisi yapılacak!12 Ocak 2023 Perşembe 18:05
  • Dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak12 Ocak 2023 Perşembe 17:48
  • Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi’nin oluşumu için çalışmalar başlatıldı12 Ocak 2023 Perşembe 17:33
  • "Akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmayacak"12 Ocak 2023 Perşembe 17:21
  • Başbakan Üstel, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı: “Halkına yol gösteren büyük bir dava adamı”12 Ocak 2023 Perşembe 17:20
  • Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Türkiye Kamu-Sen’i kabul etti12 Ocak 2023 Perşembe 16:45
  • Yaşlı Hakları Çalıştayı başladı12 Ocak 2023 Perşembe 15:30
  • First Lady konuştu!12 Ocak 2023 Perşembe 14:42
  • Greyfurt ürünlerine destek ödemesi yapılacak12 Ocak 2023 Perşembe 14:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti