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Gardiyanoğlu, Sevgi Evi Projesi’nin inşaatında incelemelerde bulundu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı iş birliğinde hayata geçecek “Sevgi Evi Projesi”nin Hamitköy’deki inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Gardiyanoğlu, Sevgi Evi Projesi’nin inşaatında incelemelerde bulundu

Hamitköy Köy Cami Komisyonu’na ait 7 dönüm arazi üzerine , 2 büyük bina, 12 adet bungalow ve yüzme havuzundan oluşan sosyal bir tesis olarak hizmet vermesi planlanan  Sevgi Evi, devlet koruması altındaki farklı yaşlardaki çocuklara  ev ortamında yaşama imkanı sunulmasını hedefliyor.

75 oda, kütüphane, çalışma eğitim aktivite salonu, mutfak, yemekhane ve  spor imkanı sunacak olan Sevgi Evi Projesi, en fazla 4 çocuğun kalabileceği şekilde, her bir evde yaşam için gerekli olan tuvalet, banyo, mutfak, oturma ve yatak odasının  bulunacağı ev tipi model şeklinde  düzenlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu,  devlet koruması altında bulunan çocukların huzurlu bir ev ortamına en kısa süre içerinde kavuşması için Sevgi Evİ  Projesi’ni hızlı bir şekilde tamamlamanın gayreti içerisinde  çalıştıklarını belirtti.

Sevgi Evi Projesi’nin  çocukların tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlandığını ve  devlet korumasındaki çocukların ev ortamında  büyümesini hedeflediklerini ifade eden Gardiyanoğlu,

‘‘Şu an geldiğimiz süreç itibari ile,  inşaat ve tadilat çalışmalarını  tamamladık. Binanın mefruşat düzenlemesi de tamamlandıktan sonra, çocuklarımızın en güzel şekilde barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Ekim ayının sonuna kadar  Sevgi Evi’ni hizmete açmayı planlıyoruz.” dedi.

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