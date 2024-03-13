Gardiyanoğlu: Sosyal Devletsek Eğer Herkese Ulaşacağız

2024 yılını ‘‘Sosyal Hizmetler Yılı’’ ilan ettiğini söyleyen Bakan Gardiyanoğlu, “Sosyal hizmetler merkezleri, rehabilitasyon merkezleri ve huzurevlerinin ihaleleri bitti. Minareliköy’deki Yaşam Evi’nin ihalesi çıkıldı. Uzun yıllardır yılan hikayesine dönen bir rehabilitasyon merkezini kazandırıyoruz, Kalkanlı Huzurevi’nde 11 milyon TL’lik bir ihaleye çıkılıyor, Lapta’daki Huzurevi’nde ciddi bir tadilata çıkılacak. Buradan Merkez Bankamıza da teşekkür etmek istiyorum. İki projemize ciddi manada sponsor oldular. Lefke’ye bir yaşlı bakım evi projemiz var ve ihalesine çıkacağız. İskele Sınırüstü’nde bir yerimiz var orayla ilgili çalışmalarımız olacak. Bunun yanında yaklaşık 3 senedir kapalı olan Mehmetçik Erenköy Sosyal Hizmetler Birimi’ni tekrar açıyoruz. Erenköy’de de yeni bir rehabilitasyon merkezinin projesi hazırlanıyor. Ulaşamadığın bölge senin değildir, dokunmadığın insan sana ait değildir. Sosyal devletsek eğer herkese ulaşacağız, herkese merhem olacağız” dedi.

GARDİYANOĞLU “KISA BİR MOLA” PROJESİ”NİN MÜJDESİNİ VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu programda, özel gereksinimli bireylerin aileleriyle ilgili yakında hayata geçirecekleri “Kısa Bir Mola” projesinden bahsetti .

“Ülkemizde çok ciddi anlamda özel gereksinimli bireylerin ebeveynleri var, bu vatandaşlarımız sosyal yaşantıya dahil olamıyorlar. Birbirlerine ayıracakları verimli saatleri yoktur. Burada kuracağımız birimlerle çocuklarını oraya bırakacaklar ve sosyal yaşantıya dahil olmalarını sağlayacağız” şekinde konuştu.