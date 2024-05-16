Gardiyanoğlu :Türkiye, KKTC'nin dış dünyaya açılan kapısı oldu

Gardiyanoğlu, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na gözlemci devlet statüsüyle katılımlarına dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

KKTC'nin uluslararası bir platformda kendini ifade edebilecek zemin yakaladığına işaret eden Gardiyanoğlu, "Tarihsel parçası olduğumuz, et tırnak gibi olduğumuz, Türk olmaktan gurur duyduğumuz bu coğrafyalara diğer devletlerin oy birliğiyle aldığı kararla KKTC artık Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye oldu. Katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendi'ye çok çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, Türk Devletleri Teşkilatının bir parçası olarak sosyal politikalar anlamında entegrasyon için bu toplantıyı önemsediklerini, en kısa sürede ise Birliğe tam üye olacaklarına inandıklarını kaydetti.

Bu tür toplantıların KKTC'nin uluslararası arenadaki tanınırlığını artırdığını belirten Gardiyanoğlu, "Bu büyük bir ailenin de parçası olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Türkiye, KKTC'nin dış dünyaya açılan kapısı oldu." şeklinde konuştu.

- "Dünya, görmek istemese de KKTC gerçeği, tüm dünya basını ve siyasi kuruluşlarının önünde"

Türk devletlerinin KKTC'yi tam tanımasının süreç içerisinde olacağını söyleyen Bakan Gardiyanoğlu, "Şimdi bir anda tanınmanın olmayacağını bizler de biliyoruz. İlk önce altta entegrasyonların olması, önce bakanlıkların birbirini tanıması, sistemlerin birbirini bilmesi lazım. Çünkü KKTC belki aynı coğrafyada olsak da Doğu Akdeniz'deki en son güneyindeki Serhat bekçisidir. Bulunduğu coğrafik konum itibarıyla ve yüzyıllarda da tek bağı olduğu yer Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Diğer Türk devletlerinin Kuzey Kıbrıs'ta ancak belki bireysel ticari anlamda teması olsa da bugüne kadar siyasi anlamda maalesef bir teması olamamış." değerlendirmesinde bulundu.

Gardiyanoğlu, izolasyon ve ambargolardan dolayı KKTC'nin yurt dışına açılamadığı ve tanınırlığının zayıf olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere Azerbaycan Parlamentosu oy birliğiyle KKTC Parlamentosu Dostluk Grubunu kabul etti. Bu çok ciddi bir açılımdır ve buna benzer açılımlarda eminim ki diğer Türk devletlerinde de yine parlamentolar seviyesinde başlayıp bakanlar ilişkisi düzeyine geldikten sonra ve tam olarak kendimizi tüm Türk devletlerine ifade edebildiğimiz zaman tanınma gerçekleşecektir diye düşünüyorum."

Erdoğan'ın coğrafya üzerinde bilinen ama görülmek istenmeyen ve yıllardır izolasyonlar altında kalan Kıbrıs Türklüğünü ve ülkesi KKTC'yi tüm dünyanın vitrinine getirdiğini vurgulayan Gardiyanoğlu, "Şu anda tüm dünya her ne kadar bizi görmek istemese de KKTC gerçeği tüm dünyadaki basının ve siyasi kuruluşların önündedir." dedi.

- KKTC, sosyal politikalara hız verdi

KKTC'de yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerine yönelik çok ciddi çalışmalara başladıklarını kaydeden Gardiyanoğlu, bu kapsamda, bu yıl içinde 2 yeni huzurevi ve 2 rehabilitasyon merkezinin yanı sıra görev süreleri içerisinde ise 6 yeni huzurevi inşa edeceklerini aktardı.

Gardiyanoğlu, 5 yıl içinde 500 engelliye yönelik istihdamla ilgili alan açtıklarını ve bu kişilerin sosyal yaşama katılımıyla ilgili çok ciddi bir projeyi hayata geçirmeye başladıklarını dile getirdi.

Sosyal devlet anlayışı içerisinde kadınlara da çok büyük önem verdiklerinin altını çizen Gardiyanoğlu, "Kıbrıs kültürünün yaşatılması, el becerilerinin geliştirilmesi ve sanatının devam etmesiyle ilgili kurslar düzenledik. Bu kurslarda sertifika alan tüm kadınlarımıza şu anda tam sosyal prim desteği ve maaş desteği vermeye başladık. Onları hem ekonomik hayatın içinde tutalım hem de evlerine gelir elde etsinler." şeklinde konuştu.

- "Türkiye'nin varlığı KKTC'ye güven veriyor"

“Türkiye'nin 1958'den bu yana varlığı ve desteğinin kendilerine güven verdiğini” söyleyen Gardiyanoğlu, "Türkiye, Ada'ya gelerek barışı getirdi ve o Ada'da şu andaki varoluşu, gerek askerimizin gerek idari kadrolarının varlığı bize büyük bir güç ve motivasyon veriyor." dedi.

Gardiyanoğlu, Türkiye'nin KKTC için özgüven kaynağı olduğu değerlendirmesini yaparak, şunları kaydetti:

"Arkanızda bir güç olması sizin de özgürlüğünüzü artırır. İsrail-Filistin olayları şiddetlenmeye başladığında Filistin Devlet Başkanı rahmetli Yaser Arafat, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Raif Denktaş'a 'Sayın Denktaş siz çok şanslısınız çünkü arkanızda bir ana vatanınız var.' diyor. Şu anda bunu söylerken bile insanın yüreği kabarıyor. Çünkü biliyoruz ki bizim de arkamızda ana vatan Türkiye'miz var. Eğer Filistin'in arkasında bir ana vatan olmuş olsaydı bugün farklı şeyler konuşurduk. İsrail zulmünü soykırımını konuşmazdık. Türk olmaktan gururluyum. Bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan ciddi anlamda gururluyum."