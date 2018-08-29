Gardiyanoğlu UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı'na yeniden aday

Ulusal Birlik Partisini doğup büyüdüğü yer olarak tanımlayan UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, ilçe başkanlığı seçiminde yeniden aday olacağını açıkladı. Sadık Gardiyanoğlu, Başkanlık adaylığı kararını almadan önce defaten "kararı verecek olan örgütlerimizdir" ifadesini kullanırken, dünkü toplantıda da kararı ilçe yönetimine bildirdi. İlçe Yönetim, Kadın Kolları, Gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri ve örgüt başkanları ile yaptığı 2015-2018 dönemi değerlendirme toplantısında üyelere "karar sizin" diyen Gardiyanoğlu büyük bir alkışla karşılandı ve üyeler tarafından oy birliği ile aday olması istendi.

Yoğun ilgi karşısında kayıtsız kalamayacağını ifade eden Gardiyanoğlu, yeniden ilçe Başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.

Sadık Gardiyanoğlu, toplantıda son 3 yılın, bugünün ve geleceğin değerlendirmesinin yapıldığını ifade ederek, "Ulusal Birlik Partisi her zaman demokrasinin partisi olmuştur, son söz delegenin değil, üyenindir, ben de üyelerime fikirlerini sordum, tekrar aday olmamı takdir ettiler, bize düşen bugünden daha fazla çalışmak, şehrimiz için çalışmak, ülkemiz için çalışmak. Ben de partililerimle birlikte yılmadan çalışmaya devam edeceğim. Bizler, koltuk sevdalısı değil, Ülke sevdalısıyız. Ki bunu daha önce defalarca gösterdik kanısındayım. Amacımız ülkemizi bir adım ileri taşımak." ifadelerini kullandı.