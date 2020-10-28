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Gardiyanoğlu: "UBP tarihinde ilk kez dijital seçim yapılacak, 15 dakikada sonuç alınabilecek"

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Gardiyanoğlu: "UBP tarihinde ilk kez dijital seçim yapılacak, 15 dakikada sonuç alınabilecek"
Gardiyanoğlu: "UBP tarihinde ilk kez dijital seçim yapılacak, 15 dakikada sonuç alınabilecek"

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, 5 adayın yarışacağı kurultayın UBP tarihinde ilk kez dijital ortamda gerçekleşeceğini, oylama bittiği andan itibaren 15 dakika sonuç alınabileceğini söyledi.

Katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulunan UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, heyecanla beklenen ve adeta genel seçim havasında gerçekleşecek olan UBP Genel Kurultayında oy verme işleminin ilk kez ditijal olarak gerçekleşeceğini ifade etti.

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