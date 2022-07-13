Gardiyanoğlu: Yapılan hataları el birliği ile düzelteceğiz

Gardiyanoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Bizler sadece aracıyız. Atalarımızdan devir aldığımız, geleceğimize devredeceğimiz ormanlarımızı korumak hepimizin görevidir. Ama düşüncesizce, kontrolsüzce ve hainlikle hareket edip ciğerlerimizi yakanlara karşı “Orman değişiklik yasa önerisi” bugün Meclisimize sundum. Ceza vermek yeterlimi, tatbiki hayır. Önemli olan toplum olarak daha duyarlı olmak. Bu başlangıç .Bugüne kadar yapılmış varsa hatalar el birliği ile düzelteceğiz.

Saygılarımla"