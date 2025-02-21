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Gardiyanoğlu: Yeni Erenköy Yaşlı ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Projesinde sona gelindi

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Bakan Sadık Gardiyanoğlu, 15 Ocak’ta imzalanan protokol kapsamında Fenercioğlu Şirketler Grubu yetkilisi Yavuz Erman Gören ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ile teknik çalışma toplantısı yaptı.
Gardiyanoğlu: Yeni Erenköy Yaşlı ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Projesinde sona gelindi

Fenercioğlu Şirketler Grubu temsilcisi Yavuz Erman Gören, toplantıda yaptığı konuşmada  Yenierenköy Huzurevi ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi Projesi ile ilgili proje çalışmalarının sonuna gelindiğini,  projeyi  bir  ay içerisinde final haline getirerek  çalışmalara başlamayı hedeflediklerini ifade etti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında,  Fenercioğlu İnşaat ile yaptıkları teknik çalışma toplantısı ile mimari projenin tamamlandığını, inşaatın temellerinin atılarak  18 ayda projenin tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Karpaz bölgesinde büyük bir özlem ve ihtiyaç olan tesisin Yeni Erenköy ve Karpaz bölgesindeki vatandaşlara kazandırılacağını vurgulayan Gardiyanoğlu,  projenin  40 engelli bireye rehabilitasyon hizmeti verecek bir merkezden  ve 30 yatak kapasiteli huzur evinden oluştuğunu ifade etti.  Gardiyanoğlu, ihtiyacın artması durumunda  huzurevine modüler olarak ilave edilecek  bir tasarım yapıldığını  da sözlerine ekledi.

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