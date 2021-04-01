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Gardiyanoğlu:Ersin Tatar’ın adamlığı ve karakteri size 10-15 gömlek büyük gelir

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UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Ersin Tatar’ın adamlığı ve karakteri size 10-15 gömlek büyük gelir” dedi.
Gardiyanoğlu:Ersin Tatar’ın adamlığı ve karakteri size 10-15 gömlek büyük gelir

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Ersin Tatar’ın adamlığı ve karakteri size 10-15 gömlek büyük gelir” dedi.

Gardiyanoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Doğduğum günden beridir Ulusal Birlik Partiliyim.Son 6 yıldır Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe başkanıyım.Almış olduğum terbiyem gereği Hiçbirzaman canımdan çok sevdiğim ülkemin seçilmiş makamlarına belden aşağı saldırmadım, saldırmayacağım.

Sn Akıncı ile hiçbir zaman ne siyasi olarak nede düşünce olarak görüşlerimiz örtüşmezdi.Ama hiçbir zaman saygısızlık yapmadım.Şimdi bakıyorum da Canımdan çok sevdiğim Ülkemin seçilmiş Cumhurbaşkanına yine malum guruplar tarafından belden aşağı seviyesizce saldırılar ve eleştiriler başlamış.Size tavsiyem arkadaşlar; Cumhurbaşkanı sn Ersin Tatar ’ın adamlığı ve karakteri size 10-15 gömlek büyük gelir.Sn Tatar bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanıdır ve bunu biran önce kabullenmenizi tavsiye ederim.

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