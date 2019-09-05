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Gardiyanoğlu:Federasyon temelinde yapılacak bir görüşmeden beklentim yok

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, “BRT Sabah Haber’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Gardiyanoğlu:Federasyon temelinde yapılacak bir görüşmeden beklentim yok

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, “BRT Sabah Haber’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Hükümetin 100 günü icraatlarını değerlendiren Gardiyanoğlu, 4’lü koalisyon döneminde bozulan Türkiye–KKTC ilişkilerinin, UBP-HP hükümetinin girişimleriyle düzeldiğini ve ülkeye kaynak akışının da bu sayede sağlanabildiğini söyledi.

Kıbrıs konusu ile ilgili, “Müzakereler benden daha yaşlı” ifadesini kullanan Gardiyanoğlu, gelinen noktada federasyon için yapılacak olan bir görüşmeden pek beklentisi olmadığını vurguladı.

Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda da görüş belirten Gardiyanoğlu, seçilecek olan Cumhurbaşkanı’nın yüzünü Orta Doğu ve Türk Devletlerine dönmesinin daha doğru olacağını söyledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN’in yaptığı eylemleri de değerlendiren Gardiyanoğlu, sendikayı 4’lü koalisyon döneminde sessiz kalmakla suçladı.

Gardiyanoğlu, sendikanın tüm iddialarına rağmen Maliye Bakanlığı’nın KIB-TEK’e borcu olmadığının da ortaya çıktığının altını çizdi.

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