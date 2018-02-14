Gardiyanoğlu’ndan, Doğuş Derya’ya kınama

"Gerizekalı, pis faşistler! Katilsin, utanmaz adam, pis faşist, kardeşinin katilisin sen!"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Meclis Genel Kurulu’nun pazartesi günkü oturumda sarf ettiğini savunduğu sözlerden ötürü CTP milletvekili Doğuş Derya’yı kınadı ve özür beklediklerini belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Gardiyanoğlu, Derya’nın Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, UBP milletvekili Zorlu Töre’ye hakaret ettiğini iddia etti ve bunun “kabul edilemez” olduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Hem ülkeye hem de ülkenin seçilmiş bir vekiline yapılan bu hareketi kabul etmemiz mümkün değildir. Bizler Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa ilçesi olarak Doğuş Derya’yı şiddetle kınıyor, kendisinden derhal özür bekliyoruz” ifadelerini kullandı.