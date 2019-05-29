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Gardiyanoğlu'ndan Özersay'a sarı öküzü istersiniz, bize mandırayı boşalttırmayın!

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UBP Lefkoşa İlçe Başkanı'ndan manidar açıklama...
Gardiyanoğlu'ndan Özersay'a sarı öküzü istersiniz, bize mandırayı boşalttırmayın!

İşte o açıklama;

Bu konuda ilk ve son kez yazıyorum.UBP tabanından sarı öküzü isterseniz, gün geldiğinde UBP sizden tüm mandıranızı alır.Sn Özgürgün’ü seversiniz veya sevmessiniz buna kimse karışmaz.7 Ocak seçimlerinde Halkın vicdanında aklanan bir kişiyi 16 ay boyunca cek cak’larla tribünlere oynanacağınıza vereydiniz mahkemeye, bileklerine vursaydınız kelepçeleri bir kafese kapatıp popülizm olsun diyede bir selficik çekip paylaşsaydınız. Avukat değilim ama tek bildiğim mahkeme aksini söyleyene kadar herkes masumdur.
Not:Bize mandırayı boşalttırmayın.
Saygılarımla

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