Gargalar Liderliğe Bileniyor..!

Canbulat Stadı’nda teknik direktör Ali Oraloğlu kontrolünde dün gerçekleştirilen antrenmanda başkan Koral Bozkurt da futbolculara moral ve destek verdi.

Cuma akşam oynanacak karşılaşmada galibiyet hedefleyen Mağusa Türk Gücü, ligde hem en yakın rakibini yenmek hemde liderliğe yükselmek istiyor.

Mağusa Türk Gücü sezon başından beridir oynadığı karşılaşmalar sonunda hiç lider olmadı. Yarın akşam Lider Yenicami’yi yenmesi durumunda Mağusa Türk Gücü puanını 25’e çıkaracak ve liderliğe yükselecek. Ligde Türk Ocağı ile birlikte 22 puana sahip olan Mağusa Türk Gücü Türk Ocağından 12 gol averajı ile avantajlı durumda bulunuyor. Türk Ocağı’nın Biantlı deplasmanında 12 golle farklı gelme olasılığının düşük olması nedeniyle Mağusa Türk Gücü Yenicami’yi yenmesi durumunda lideliği bir anlamda garantilemiş olacak.