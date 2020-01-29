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Gargaların Bileği Bükülmüyor..!

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K-Pet Süper Ligi’nde şampiyonluğun en güçlü adayı olan ve şu anda lider durumda bulunan Mağusa Türk Gücü 11 haftadır mağlup olmuyor.
Gargaların Bileği Bükülmüyor..!

37 puanla lider durumda bulunan Mağusa Türk Gücü ligde en son 5. Hafta deplasmanda oynadığı Küçük Kaymaklı maçında 3-1 mağlup oludu. Mağusa Türk Gücü bu mağlubiyetten sonra hiç mağlup olmadı. Mağusa Türk Gücü 5. Hafta yaşadığı Küçük Kaymaklı mağlubiyetinden sonra 6 hafta üst üste galip gelerek zirvede şampiyonluk adına büyük yol kaydetti. Sarı-Yeşilli ekip ligin 12. Haftasında Binatlı ile kendi evinde oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalarak 6 maçlık galibiyet serisine ara verdi.

Şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Mağusa Türk Gücü 12. Haftada aldığı Binatlı beraberliğinden sonra oynadığı bütün maçları kazandı. İlk devre oynadığı son üç maçı ve ikinci devrede oynadığı ilk maçı da kazanan Mağusa Türk Gücü ligde en yakın rakibine 4 puan fark atarak lider durumda bulunuyor.

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