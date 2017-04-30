Elektronik Dans Müziğin son yıllardaki önemli isimlerinden birisi olarak gösterilen Garmiani, Tomorrowland’ın yanı sıra dünyanın bir çok yerinde düzenlenen festivallerde boy göstermeye devam ederken sezonun kapanmasına bir gün kala Mad Club misafirleri için unutulmayacak bir geceye imzasını attı.

Büyük festivallerin ve eğlence kulüplerinin vazgeçilmez şarkıları “Bomb a Drop” ve “Jump & Sweat”in üreticisi Garmiani, The Whiskey Festival kapsamında geçtiğimiz Cuma akşamı Mad Club’da müzik festivallerini aratmayacak bir performans sergiledi.