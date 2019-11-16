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Garsonlar iddia'ya girdi: Patronlarının ismini belediye hoparlöründen öldü diye ilan ettiler

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Garsonlar iddia'ya girdi: Patronlarının ismini belediye hoparlöründen öldü diye ilan ettiler
Garsonlar iddia'ya girdi: Patronlarının ismini belediye hoparlöründen öldü diye ilan ettiler

Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt’un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.

Olay, bugün Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşandı. 2 çocuk babası Ercan Kurt, lokantasında olduğu sırada belediye hoparlöründen, öldüğüne yönelik yapılan anonsu duydu. Anonsta, Ercan Kurt'un öldüğü ve ikindi namazından sonra defnedileceği söylendi. Şaşkına dönen Kurt, hemen belediyeye gitti ve ölmediğini söyleyerek, durumun düzeltilmesini istedi. İlk anonstan yaklaşık yarım saat sonra yeni bir anons yapılarak, Ercan Kurt'un sağ olduğu duyuruldu. Anonsta yalan ihbarda bulunan kişi hakkında adli işlem başlatılacağı bildirildi. Ercan Kurt, belediyeden lokantaya döndüğünde ise yakınlarından oluşan kalabalıkla karşılaştı.  Kalabalık, ölüm haberini aldıkları Kurt'u karşılarında görünce sevindi.  

"İddia üzerine gittim belediyeye"

Anonsun Ercan Kurt'un yanında çalışan Adnan isimli garsonunun, arkadaşı Serdar Uğur ile 1 koyununa girdikleri iddia üzerine yaptırıldığı ortaya çıktı. Serdar Uğur (49) şaka yapmak istediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ercan ustanın yanında garson olarak çalışan Adnan bey ile iddiaya girdik. Olurdu, olmazdı derken bir tane koyun için iddiaya girdik. Adnan bey, 'Bu kağıdı belediyeye veremezsin. Ben de veririm' dedim. O da ölüm ilanıymış. Ercan ağabeyin bundan haberi yok. İddia üzerine gittim belediyeye. Anonscu arkadaşa verdim. Hatta ‘Bu bizim Ercan mı?’ diye sordu. Ben de ‘yok’ dedim. ‘Bu cenaze Ankara'dan gelecek’ dedim. Ondan sonra kağıdı verdim. İkindi namazında gömüleceğini söyledim. Yalandan yere de Adnan'a telefon edip, ‘Bu cenaze ne zaman kılınacak?’ diye sordum. O da yalandan ‘İkindi namazında kılınacak’ dedi. Böylece ilanı verdim."

Yaptıktan sonra pişman oldu

Yaptığından pişman olduğunu anlatan Uğur, "İlanı verdikten 5 dakika sonra Ercan ağabeyi gördüm. Ondan sonra ölüm anonsu yapıldı. Belediyede çalışan arkadaşın haberi yoktu. İddiaya girdiğimizden de haberi yoktu. Yaptım ama yaptığıma pişman oldum. Ercan ağabeyin çok seveni varmış. İnşallah ömrünü de uzattık" diye konuştu.

"Ölme gibi bir durumum yok, işimin başındayım"

Ölüm anonsunu duyunca sonra çok şaşırdığını söyleyen Ercan Kurt da "İlan oldu belediyeden, 'Ercan Kurt vefat etmiştir' diye. Baktım sağım, şaşırdım kaldım. Böyle saçmalık olur mu? Bütün millet dükkana yığıldı. Sağ olduğumu söylüyorum. Herkes şaşırdı. Ben de inanamadım. Milleti sakinleştirmeye çalıştılar. Ölme gibi bir durumum yok. İşimin başındayım. Ben neden yapıldı anlayamadım. Şaka yapmış, gidip ilan vermiş. Bunları yapanlardan şikayetçiyim. Adam şaka yapmış bütün Mengen'i yığdı dükkanın önüne" dedi.

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