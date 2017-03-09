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Gasp zanlısı 'Haberin başlığı ne olacak?' diye sordu

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Gasp zanlısı 'Haberin başlığı ne olacak?' diye sordu
Konya'da çeşitli suçlardan tutuksuz yargılanan ve haklarındaki hapis cezaları Yargıtay tarafından onanan 82 kişi polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, cezaevine kondu.Zanlılardan biri gazetecilere 'Haberin başlığı ne olacak?' diye sordu.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği, çeşitli suçlardan tutuksuz yargılanan ve haklarındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onananların, yakalanması için operasyon düzenledi.

 

Eş zamanlı yapılan operasyonda 2'si kadın 82 kişi gözaltına alındı. 

Bu kişilerden gasp suçundan 10 yıla hükümlü İsmail S., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, 'Haberin başlığı ne olacak?' diye sordu.

82 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından haklarındaki tutuklama ve hapis cezası yüzlerine okunduktan sonra cezaevine kondu.

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