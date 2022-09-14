Gastro Show Girne Kapsamında Hijyen Eğitimi Verildi

Ülkemiz turizminin öncüsü ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapmakta olan Girne kenti yeni bir etkinlik; Gastro Show Girne için hazırlıklarına son hız devam ediyor.

Otantik mutfağımızdan yeme içme stantları, demo – görsel olarak canlı üretimler, gastronomi bilimi ile ilgili akademik bir panel, halk dansları gösterileri ve folklorik müzik yayınları ile geleneksel Kültür Sanat etkinliklerine yer verilmesi planlanan etkinlikte yer alacak gıda stantlarının genel hijyen ve kalite standardının Uluslararası normlara uygun yapılabilmesi hedefiyle, Girne Belediyesi ile Gıda Mühendisleri işbirliğinde hijyen eğitimi düzenlendi.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen tarafından verilen eğitim kapsamında, yiyeceklerin muhafazası, hazırlığı, üretimleri ve sunumları aşamalarındaki hijyen risklerini ve koruyucu önlemleri aktarılarak kişisel hijyen ve genel hijyen konuları paylaşılmıştır. Gastro Show etkinliğinde genel hijyen kurallarının da konuşulduğu eğitim sonrasında tüm katılımcılara sertifikaları takdim edilmiştir.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, gıda hijyeni konusunun her günümüz için önem taşıdığını; ancak böylesi önemli bir etkinlikte Girne Belediyesinin önemle üzerinde durmasının çok değerli olduğunu, bu örnek uygulamanın tüm Belediyelerde de sağlanmasını dilediklerini ifade ederek Gastro Show etkinliğinde katkı koyacak olan herkese başarılar diledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; Ülkemiz turizminin en önemli ayağı olan Gastronomi alanının da ülkemiz adına ilk kez üstleneceğimiz bu sorumlulukla Uluslararası normların uygulanıyor olmasına ciddi özen gösterildiğini; sadece ülkemiz insanlarına değil tüm Dünya insanlarına görsel bir show sunarken insan sağlığı ve gıda güvenliği konularında titiz davranıldığına vurgu yaptı.

Akdeniz ve adadan geçen farklı kültürlerin mutfaklarıyla harmanlanmış, Kıbrıs Mutfağı ve burada kullanılan ürünlerin orijinalliğinin korunması, yaşatılması ve dünyaya tanıtılmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Güngördü, 1. Gastro Show Girne etkinliğini düzenlerken, Gıda Mühendisleri Odasının yapmış olduğu katkı için teşekkür etti.

Başkan Güngördü, 17 Eylül Cumartesi saat 12.00’de açılış seremonisi ile başlayarak akşam 22.00’ye dek sürecek olan Gastro Show etkinliğinde görsel olarak yapımı da sergilenecek yerel tatların deneyimlenmesi ve geleneksel yerel gıda ürünlerinin satılacağı eski Bandabuliya atmosferi içinde, Otantik Kıbrıs havasını yaşamak için tüm halkımızı Girne Bandabuliya ’sına davet etti.