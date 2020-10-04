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GATA Başhekim Yardımcısı: “Boşanmak yerine 2. eşi alın”

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GATA Başhekim Yardımcısı: “Boşanmak yerine 2. eşi alın”
GATA Başhekim Yardımcısı: “Boşanmak yerine 2. eşi alın”

Türkiye’nin köklü sağlık kurumlarındanolan eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başhekim yardımcılığı görevini yürüten Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesaplarından Medeni Kanunu ve tek eşliliği eleştiren paylaşımlarda bulundu.

Cumhuriyet’in haberine göre; Esra Erol’un kamuoyunda tartışma yaratan programlarıyla ilgili Facebook hesabından paylaşım yapan Edizer, şu ifadeleri kullandı:

“Esra Erol’a bizi götüren yolun başı, İsviçre Medeni Kanununun kabul edilmesidir. Sorsan ‘kadına özgürlük ve uygarlık’ kazandırıldı. Resmiyete tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği. Kuvveden fiile batı ahlâksızlığı…”

Başhekim Yardımcısı Edizer’in Menzil Cemaati’ne yakınlığını açıkça ortaya koyduğu paylaşımları var. Edizer’in, cemaatin 1993’de hayatını kaybeden lideri Muhammed Raşit Erol’un fotoğraflarını paylaşarak “Gerçek sevgiliye kavuçan, milyonların sevgilisi, dünya güzeli…”, “Yok böyle bir güzellik. Yok böyle bir ayrılık acısı: 22.10.1993” ifadelerini kullandığı görüldü.

Ali Edizer’in sosyal medya hesabında paylaştığı bir video konuşmasında da, “Medeni Kanun’u yıkmak için mücadele ettiğini” söylemesi ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereği resmi nikahla sadece tek eşli olmayı eleştirerek, “Boşanmak yerine 2. eşi alın” diye konuşması, tepki çekti.

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