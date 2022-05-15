GATES: "Bu gülmek zorunda olduğum bir şey, ama bu insanları aşı olmaktan alıkoyuyorsa o zaman trajik”

Salgının en tartışmalı ismi Bill Gates, Kovid-19 (koronavirüs) aşılarına çip koymakla ve insanlara bu şekilde çip yerleştirmekle suçlanıyor. Gates, son röportajında ise Kovid-19 aşılarına mikroçip koymasıyla ilgili komplo teorilerine ilişkin son derece çarpıcı ifadelerde bulundu.

Salgının en tartışmalı ismi Bill Gates, Kovid-19 (koronavirüs) aşılarına çip koymakla ve insanlara bu şekilde çip yerleştirmekle suçlanıyor. Gates, son röportajında ise Kovid-19 aşılarına mikroçip koymasıyla ilgili komplo teorilerine ilişkin son derece çarpıcı ifadelerde bulundu.

Bill Gates, koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin en tartışmalı isimlerinden biri oldu. Pandemiye kadar adı genellikle kurucu ortağı olduğu Microsoft ile ve Bill & Melinda Gates Vakfı ile anılan Gates, pandemi ile birlikte bazı kesimler tarafından salgının arkasındaki isim olmakla suçlandı. Kovid-19 aşılarının geliştirilmesinden sonra da Gates’ın adı bu kez “aşılara çip koyuyor” şeklinde bir komplo teorisi ile anılmaya başlandı. Hatta kendisinin bu suçlamalardan dolayı yargılanacağını söyleyenler de oldu. Daha önce bu teorilere ilişkin görüşlerini sık sık paylaşan Gates, son röportajında da yine bu teorilerden söz etti.

BILL GATES: “BU GÜLMEK ZORUNDA OLDUĞUM BİR ŞEY, TRAJİK”

Bill Gates, CNN’den Anderson Cooper ile yaptığı röportajda, Kovid-19 aşılarına mikroçip koymasıyla ilgili komplo teorilerinin insanların aşı olmasını engellemesinin “trajik” olduğunu söyledi. Gates, “İnsanları takip etmekle ve insanların yerlerini bilmekle ilgilendiğimi neden düşündüklerini bilmiyorum. Bu gülmek zorunda olduğum bir şey, ama bu insanları aşı olmaktan alıkoyuyorsa o zaman trajik” ifadelerini kullandı.

KARMAŞIK BİLİMİ ANLAMAKTANSA…

Ünlü isim, “İnsanların, Kovid’in hızlı gelişiminin ardındaki karmaşık bilimi anlamak yerine, aşıların yalnızca kâr için geliştirildiği iddiası gibi “basit açıklamalara” inanmasının daha kolay olabileceğini de belirtti. Gates, komplo teorilerine “tıklamanın eğlenceli” olduğunu da ifade etti.

Bill Gates, daha önce komplo teorilerini gülünç ve tuhaf olarak nitelendirmişti.