  • BIST 1.430,520
  • Altın 533,46
  • Dolar 9,3150
  • Euro 10,8150
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Gates Vakfı’ndan Covid-19 ile mücadele için 120 milyon dolar fon

» »
Merck, hafif ila orta şiddette coronavirüsü enfeksiyonlarını tedavi etmek için ortağı Ridgeback Biotherapy ile birlikte antiviral bir hap geliştiriyor ve bu ay ilaç için ABD acil kullanım izni istedi.
Gates Vakfı’ndan Covid-19 ile mücadele için 120 milyon dolar fon

Covid salgınını seneler önce öngören milyarder iş insanı pandemi boyunca Gates Vakfı ile yardımlar yapmayı ihmal etmedi. Son olarak bir Covid ilacı için fon ayıran vakıf yaptığı açıklamada da onay alması halinde ilacın jenerik versiyonlarının geliştirilmesi için de destek olacağını belirtti.


Eşbaşkan Melinda French Gates, “Bu taahhüt ile daha fazla ülkede daha fazla insana umut olması için ilacın erişimi sağlanacak, ancak henüz hikaye bitmedi; vakıflar ve hükümetler de dahil olmak üzere diğer bağışçıların da harekete geçmesine ihtiyacımız var” dedi.

ACİL KULLANIM İZNİ İSTENDİ

Merck, hafif ila orta şiddette coronavirüsü enfeksiyonlarını tedavi etmek için ortağı Ridgeback Biotherapy ile birlikte antiviral bir hap geliştiriyor ve bu ay ilaç için ABD acil kullanım izni istedi.

Bu adım, özellikle nüfusun sadece yaklaşık yüzde 5’inin aşılandığı Afrika başta olmak üzere, düşük ve orta gelirli ülkelerin Covid-19 ile mücadelesinde hayati önem taşıyor.

2000 yılında kurulan kâr amacı gütmeyen Bill & Melinda Gates Vakfı, ABD’nin en büyük özel hayırsever vakfı ve geçen yıldan bu yana pandemi ile mücadeleye yaklaşık 1,9 milyar dolar ayırdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • F-35 krizi: ABD Dışişleri Erdoğan'ı doğrulamadı19 Ekim 2021 Salı 09:37
  • ABD Eski Dışişleri Bakanı Colin Powell Covid 19'dan hayatını kaybetti18 Ekim 2021 Pazartesi 21:20
  • ABD’nin eski dışişleri bakanı Colin Powell, Covid-19’dan öldü18 Ekim 2021 Pazartesi 19:31
  • İklim değişikliğine dikkat çekmek için yüzlerce kişi çıplak poz verdi18 Ekim 2021 Pazartesi 17:31
  • ABD'den Dedeağaç Limanı'na geniş çaplı askeri sevkiyat bekleniyor18 Ekim 2021 Pazartesi 15:48
  • Peru, Guaido'nun atadığı büyükelçiyi tanımayacak16 Ekim 2021 Cumartesi 17:33
  • Küba'da can kaybı 8 bini aştı16 Ekim 2021 Cumartesi 17:01
  • ABD'den Kabil’de hava saldırısında öldürdüğü sivillerin ailelerine tazminat16 Ekim 2021 Cumartesi 14:01
  • Emlak milyoneri Robert Durst’a cinayetten ömür boyu hapis15 Ekim 2021 Cuma 14:35
  • Eski ABD Başkanı Clinton hastaneye kaldırıldı15 Ekim 2021 Cuma 13:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti