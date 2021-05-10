Gates'lerin boşanmalarının sebebi ortaya çıktı! Ayrılık kararını 2019'da almış

Geçtiğimiz hafta boşanma haberiyle gündeme gelen Bill Gates'in 2010'lu yıllarda Jeffrey Epstein'le kurduğu ilişkiler ABD gündemine bir kez daha bomba gibi düştü.

Daha da çarpıcı olan ise karmakarışık bağlantılar ağı ortaya çıkmadan önce eşini uyaran Melinda Gates'in boşanma kararını da yine bu yüzden almış olması...

Jeffrey Epstein, günümüzde ABD'de en kötü üne sahip kişiler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Temmuz 2019'da çocuk tacizi ve seks ticareti suçlamalarıyla hapse atılan Epstein, aynı yılın Ağustos ayında hücresinde hayatına son verdi. Epstein hakkındaki suçlamalar arasında önce Bear Stearns'de daha sonra da kendi şirketinde finans danışmanlığı yaptığı dönemde ünlülerden önemli iş insanlarına ve hatta İngiltere Kraliyet Ailesi'ne çok geniş bir ağ kurduğu ve bu ağdaki bazı nüfuzlu erkeklere cinsel birliktelik amaçlı kadın temin ettiği de bulunuyordu.

Birçok tanınmış ismin Epstein'le ilişkisinin ortaya çıkarılması büyük skandallara yol açtı. Epstein'in ilişkiler ağında yer aldığı ve bir şekilde onunla birlikte vakit geçirdiği ortaya çıkanlar arasında Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu Prens Andrew'dan Bill Clinton'a, Donald Trump'tan Rupert Murdoch'a, Richard Branson'dan Kennedy'lere, Harvey Weinstein'den Jeff Bezos ve Elon Musk'a birçok ünlü erkeğin yanı sıra Katie Couric gibi kadınlar da var.

Bu hafta başında eşi Melinda Gates'le boşanma kararı aldıklarını açıklayan Microsoft kurucusu Bill Gates de listede yer alıyor. Dahası geçtiğimiz perşembe günü, ABD'nin çok okunan yayın organlarından Daily Beast'in yayımladığı, Melinda Gates'in eşinin Epstein'le ilişkisi konusunda rahatsızlık duyduğu ve Bill'i Epstein'e karşı yıllar önce uyardığına dair tanıklıkları içeren özel haber ortalığı yeniden karıştırdı.

BAĞLANTILAR AÇIĞA ÇIKINCA BOŞANMA KARARI ALMIŞ

Son olarak bugün Wall Street Journal gazetesi Melinda Gates'in eşinden boşanma kararını Ekim 2019'da aldığını ve kararın arkasında Bill Gates'in Epstein'le olan bağlantılarının ortaya çıkması olduğunu yazdı.

Gazeteye konuşan kaynaklar 56 yaşındaki Melinda Gates'in, 2019'dan beri çok sayıda avukatlık firmasıyla görüşmeler yaparak evliliği sona erdirmek için girişimlerde bulunduğunu söyledi. Gazetenin incelediği çeşitli belgeler de bu söylenenleri destekler nitelikte.

Gates'lerin geçen hafta başında yaptıkları ortak açıklamada boşanma kararını neden aldıklarına dair bir ayrıntı yer almıyordu. Çifte yakın isimler ve Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eski bir çalışanı kararın Bill Gates'in Epstein'le olan bağlarından kaynaklandığını söyledi. Eski çalışan Gates'in ikilinin ilişkisiyle ilgili kaygılarının 2013 yılına kadar uzandığını da ifade etti.