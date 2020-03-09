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GAÜ 7. Tiyatro Günleri, 12 Mart Perşembe günü başlıyor

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GAÜ 7. Tiyatro Günleri, 12 Mart Perşembe günü başlıyor
GAÜ 7. Tiyatro Günleri, 12 Mart Perşembe günü başlıyor

GAÜ 7. Tiyatro Günleri, 12 Mart Perşembe günü başlıyor.

Tiyatro Günleri, Türkiye’den Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler’in oynadıkları “Profesyonel” oyunuyla başlayacak. Oyun, saat 20:00’de GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre ve Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, Tiyatro Günleri çerçevesinde 12-13 Mart’ta “Profesyonel”, 27-30 Mart tarihleri arasında GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölümünün “Yalancı”, 1 Nisan Çarşamba Günü “Lal Hayal” Tiyatrosu, 3 Nisan Cuma Günü “12 Numaralı Adam”, 6 Nisan Pazartesi Günü “Westend” Tiyatrosu, 8 Nisan Salı Günü “Ivanov” ve 9 Nisan Cuma Günü “İki Bekar” oyunları sahnede olacak.

GAÜ 7. Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenecek oyunlar için koltuk numaralı biletlerin; GAÜ Kampüs Stand, Lefkoşa Monart Gallery Dereboyu ve online olarak https://biletinial.com/etkinlikleri/gau-7inci-tiyatro-gunleri?cityId=55 adresi üzerinden satışa sunulduğu ifade edildi.

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