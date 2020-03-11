GAÜ Eczacılık Fakültesi Twınnet Projesi İle Anlaşmalara Devam Ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eczacılık Fakültesi’nin önderliğindeki Twinnet Projesi kapsamında Almanya ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

GAÜ Eczacılık Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, GAÜ Eczacılık Fakültesi’nin 2 yıl önce Barcelona Üniversitesi ile başlayıp geçtiğimiz yıl ise Aix-Marseille Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen projenin 3. senesinde Almanya’nın Christian-Albrechts Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzalandı.

Twinnet Exchange Programı’nın kültürler arası farkındalığı öğreterek sorumluluk almayı ve bir projeyi planlamayı ayrıca da yönetmeyi öğreterek öğrenciler için en üst düzey deneyime sahip olabilecekleri bir proje olduğu belirtildi.

GAÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri Twinnet Projesinin amacı hakkında şu bilgiyi verdi:

“‘ÖTEKİ’ KAVRAMI YERİNE ’BİZ’”

“Globalleşen dünyada kültürlerarası boyutta olması gereken diyaloglarda artık farklı kültürden olanı öteleme, önyargı ve nefret söylemlerinin yerini sevgiye, dostluğa ve bilgi paylaşımına, ‘öteki’ kavramının silinerek yerine ‘biz’ kavramını koyulmasına yardımcı olmaktır. Bu dönüşümün hayata geçirilmesinde biz Girne Amerikan öğrencileri olarak üzerimize düşen görevi yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Twinnet Projesi dostluğa açılan bir kapı ve en önemli kalıp önyargıları yıkan önemli bir güç, gülen yüzlerin resmini çekip güzel yarınlar hazırlayan bir sevgi seli bütünlüğüdür.”