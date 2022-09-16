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GAÜ Pedagojik Formasyon kayıtları başladı

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GAÜ 2022-2023 Akademik yılı güz dönemi pedagojik formasyon programı kayıtlarının başladığı belirtildi.
GAÜ Pedagojik Formasyon kayıtları başladı

 

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2022-2023 Akademik yılı pedagojik formasyon programlarının başladığını bildirdi.

GAÜ, KKTC vatandaşlarına özel Pedagojik Formasyon programlarının başladığını belirterek, bu döneme özel 11.000 TL olduğunu açıkladı.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde 2022-2023 Akademik yılı pedagojik formasyon programına öğrencilerin başvurabileceği ifade edilen açıklamada, adayların program ile ilgili detaylı bilgiye www.gau.edu.tr web adresi, kayit@gau.edu.tr mail adresi ve 0(392)650 20 00 – 0548 870 87 17 numaralı telefondan ulaşabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, 2022-2023 Akademik yılı Güz Dönemi pedagojik formasyon programına KKTC vatandaşı ve KKTC’de öğretmen olarak görev yapmak isteyen adayların, eğitim alarak öğretmen olma şansını yakalayacakları belirtildi.

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