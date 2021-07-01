GAÜ Tiyatro Günleri bugün başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü’nün düzenlediği “2021 Tiyatro Günleri”, bugün başlıyor.
17 Temmuz’a kadar sürecek etkinlik GAÜ “Spectrum” sahnesinde yer alacak ve tüm oyunlar 20.30’da başlayacak.
GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü, 2020-21 sezonunda 5 yeni oyun hazırladı.
Detaylı bilgi ve sorular için 0548 830 06 29 numaralı telefona başvurulabiliyor.
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