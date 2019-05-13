  • BIST 87.937
  • Altın 250,454
  • Dolar 6,0646
  • Euro 6,8084
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

GAÜ ve KAÜ'de 7 aydır maaşlar tam olarak ödenmiyor iddiası

» »
Özelde Sendikalaşma ve Toplu Sözleşme Hakkı Yasallaşmalıdır
GAÜ ve KAÜ'de 7 aydır maaşlar tam olarak ödenmiyor iddiası

KTOEÖS açıklama yaptı... İşte o açıklama;

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi'nde çalışan öğretmenlerin yaşadıkları tam bir sömürü düzenini gözler önüne sermektedir.

 

7 aydır maaşları tam ödenmeyen akademisyenlerin işe alındıklarından beri sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları da yapılmamaktadır. Geçim derdine düşürülmüş, evlerine ekmek götürememe, işe gelirken arabasına yakıt koyacak para bulamama, sağlık harcamalarında sigorta yatırımları yapılmadığından mağduriyet yaşama durumunda bırakılan akademisyenler sendikasız, güvencesiz, sözleşme dahi yapılmadan çalıştırılarak tüm hakları gasp edilmektedir.

 

Emeklerinin hakkını diyalogla defalarca talep etmelerine rağmen maaşları ödenmeyip zor durumda bırakılan bu öğretmenlerimizin bir kısmı grev yaparak haklarını aramaya çalıştıkları zaman ise karşılaştıkları baskı, şiddet, korkutma, sindirme, mobbing ve ofislerinin kilitleri değiştirilerek derse girmelerini engelleme ve yerlerine başka öğretmenler getirilerek derslerinin ellerinden alınıp iş yapmalarına izin verilmeyerek istifaya zorlanmalarıdır.

 

Bu yasa dışılığa, voyvodalığa, sömürü düzenine ise çalışma bakanlığı, eğitim bakanlığı, devlet seyirci kalmıştır.

 

Asgari ücretin altında çalıştırılan, çıkışları dahi verilmeyip baskı ve mobbingle istifaya zorlanan bu öğretmenlerimize yapılanlar, bu ülkede teşvik verilen muafiyet uygulanan sermayenin insan hakkı ihlallerine göz yumulduğu, yok sayıldığı bu düzende, çalışanlarına köle muamelesi yapan bu anlayışa karşı bu ülkeyi yönettiğini sananlar özelde sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkının yasalaştırılmasını sağlamak bir yana, mevcut yasal haklarının korunmasını dahi sağlayamamışlar, özele destek iddiasıyla popülizmden öteye gitmemişlerdir.

 

Bu ülkede tüm çalışanlara sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesiyle güvenceli çalışma hakkı, eşit adil yasal hak ve insanca yaşayacak gelir sağlamak, tüm özel üniversite ve okulları denetlemek ihtiyacı vardır.

 

Bunu sağlamak kurulacak hükümetin temel ödevlerinden biridir.

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son Dakika: HP Parti Meclisi toplanıyor, gündem hükümet oluşumu13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:15
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!13 Mayıs 2019 Pazartesi 07:30
  • YDP MYK’sı bugün toplanarak muhtemel hükümet senaryolarını değerlendirdi12 Mayıs 2019 Pazar 21:05
  • Yeşilköy sahilinde ceset bulundu12 Mayıs 2019 Pazar 19:29
  • Özersay ve Tatar gündemi değerlendirdi12 Mayıs 2019 Pazar 17:15
  • Denktaş'tan Anneler günü mesajı12 Mayıs 2019 Pazar 16:44
  • Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi'nin Finali KKTC'de yapılacak12 Mayıs 2019 Pazar 16:37
  • İşte yeni kabine...12 Mayıs 2019 Pazar 16:30
  • Akıncı, İmamoğlu ve Livaneli Cem Yılmaz'ın gösterisini birlikte izledi (video)12 Mayıs 2019 Pazar 15:57
  • Direğe vurup ancak durabildi12 Mayıs 2019 Pazar 15:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti