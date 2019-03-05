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GAÜ yangınında son dakika haberi! Son durum ne?

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GAÜ yangınında son dakika haberi! Son durum ne?
GAÜ yangınında son dakika haberi! Son durum ne?

Bu sabah saat 09:15’de Girne Amerikan Üniversitesinin, Milenyum binasının dördüncü katında bulunan bir ofiste başlayan yangın devam ediyor.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın kontrol altına alındığı belirtiliyor.

İtfaiye 3 araç ile yangına müdahale bulundu.

Ambulans ve Sivil Savunma ekipleri de olay yerinde.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangında herhangi bir can kaybı yok.

 

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