GAÜ yangınında son dakika haberi! Son durum ne?

Bu sabah saat 09:15’de Girne Amerikan Üniversitesinin, Milenyum binasının dördüncü katında bulunan bir ofiste başlayan yangın devam ediyor.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın kontrol altına alındığı belirtiliyor.
İtfaiye 3 araç ile yangına müdahale bulundu.
Ambulans ve Sivil Savunma ekipleri de olay yerinde.
İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Yangında herhangi bir can kaybı yok.
İlgili haber: GAÜ'de yangın! Cayır cayır yanıyor! (VİDEO)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.