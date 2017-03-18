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Gauck görevine veda etti

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Gauck görevine veda etti
Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nda yapılan törenle görevine veda etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, 5 yıllık görev süresinin dolması üzerine bugün Berlin'deki cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nda yapılan törenle görevine veda etti. Gauck için askerler için düzenlenen onursal veda töreni organize edildi.

Yaklaşık 600 konuğun katıldığı törende, 300 vatandaş da hazır bulundu. Gauck'un resmi olarak görev süresi 18 Mart Cumartesi günü doluyor. Halefi Frank-Walter Steinmeier ise resmi olarak pazar günü yeni görevine başlayacak.

Törene, Washington'da bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel'i vekaleten Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel katıldı. Gauck'un çalışmalarını öven Gabriel, Cumhurbaşkanı'nın 'ülkesine, insanların gücüne, demokrasiye ve özgürlüğe olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğini' söyledi.

Almanya'da Federal Meclis'te 12 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Sosyal Demokrat Parti'nin adayı eski dışişleri bakanı Frank-Walter Steinmeier kazanmıştı.

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