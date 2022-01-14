GAÜ’de ‘Ombudsmanlık Ve Gençliğin Hak Arama Kültürü’ Temalı Konferans

Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) “Ombudsmanlık ve Gençliğin Hak Arama Kültürü” konulu konferansı verildi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi ve Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç’un verdiği konferansa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak konuşma yaptı.



Şeref Malkoç, icra ettikleri görevin dünyada ombudsmanlık, Türkiye’de kamu denetçiliği olarak geçtiğini ifade ederek, bu kurumun kamu hizmetleriyle, kamu hizmeti verenlerle ilgili eksiklik, hata, noksanlık olması halinde konunun mahkemeye taşınmadan çözülebilmesi için görev yaptığını söyledi. Malkoç, “Şikayete bağlı suçlarda artık uzlaşıya varılabiliyor. Türkiye’de bir milyona yakın dava böyle çözüldü” dedi.



Adalete ulaşmada 3 unsurun önemli olduğunu kaydeden Malkoç, bu unsurları “şikayet edilecek konunun kolay şikayet edilmesi; şikayetteki aracı yolların ucuz veya ücretsiz olması, kararın hızlı çıkması” olarak sıraladı. Malkoç, “Kamu kurumunun hiçbir şikayeti atlamadan hepsini kabul etmesi gerekir” şeklinde konuştu.

İngilizce çevirinin de yapıldığı konferansın sonunda Malkoç, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.