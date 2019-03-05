  • BIST 103.945
  • Altın 222,441
  • Dolar 5,3810
  • Euro 6,0903
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

GAÜ'de yangın! Cayır cayır yanıyor!

» »
GAÜ'de yangın! Cayır cayır yanıyor!
GAÜ'de yangın! Cayır cayır yanıyor!

 

Girne Amerikan Üniversitesi'nde yangın çıktı.

GAÜ'de henüz tespit edilmeyen bir nedenden dolayı bina yanıyor.

Yangının okulun mutfak bölümünde yandığı belirtildi. Yangın tüm binayı sarmak üzere olduğu öğrenildi.

İtfaiye şu anda olay yerinde...

gau.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de Kumarhane'de hırsızlık!24 Şubat 2019 Pazar 14:52
  • Mağazada hırsızlık19 Şubat 2019 Salı 10:47
  • Boğazköy’deki trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı18 Şubat 2019 Pazartesi 23:17
  • Girne'de yangın18 Şubat 2019 Pazartesi 16:10
  • Ciklos mevkiinde görüş mesafesi azaldı16 Şubat 2019 Cumartesi 11:25
  • Alkollü içki satışı ruhsatı için, son gün 28 Şubat13 Şubat 2019 Çarşamba 16:09
  • İşte Akacan'ın darp görüntüleri!13 Şubat 2019 Çarşamba 12:16
  • Girne'de elektrik kesintisi!12 Şubat 2019 Salı 16:43
  • Tamer Levent yarın akşam Girne’de10 Şubat 2019 Pazar 17:43
  • O belediye uyardı: "Yol çöktü dikkatli olun"08 Şubat 2019 Cuma 12:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti