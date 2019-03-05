GAÜ'de yangın! Cayır cayır yanıyor! (VİDEO)

Girne Amerikan Üniversitesi'nde yangın çıktı.
GAÜ'de henüz tespit edilmeyen bir nedenden dolayı bina yanıyor.
Yangının okulun mutfak bölümünde yandığı belirtildi. Yangın tüm binayı sarmak üzere olduğu öğrenildi.
İtfaiye şu anda olay yerinde...
Girne Amerikan Üniversitesi'nde yangın çıktı.
GAÜ'de henüz tespit edilmeyen bir nedenden dolayı bina yanıyor.
Yangının okulun mutfak bölümünde yandığı belirtildi. Yangın tüm binayı sarmak üzere olduğu öğrenildi.
İtfaiye şu anda olay yerinde...
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