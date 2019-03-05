GAÜ'de yangın ile ilgili polis açıklama yaptı!

05.03.2019 tarihinde, saat 09:15 sıralarında, Girne Amerikan Üniversitesinin Milenyum binasının dördüncü katında bulunan ofiste, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu ofis ve içerisinde bulunan eşyalar tamamen yanarak zarar görürken, ofisin bitişiğinde bulunan sekreter odasının tavan kısmen yanarken duvarları islenmek suretiyle, toplantı salonuna ait camlar ise ısıdan patlamak suretiyle hasar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Bu sabah saat 09:15’de Girne Amerikan Üniversitesinin, Milenyum binasının dördüncü katında bulunan bir ofiste başlayan yangın devam ediyor.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın kontrol altına alındığı belirtiliyor.

İtfaiye 3 araç ile yangına müdahale bulundu.

Ambulans ve Sivil Savunma ekipleri de olay yerinde.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangında herhangi bir can kaybı yok.

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