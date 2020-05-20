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GAÜ’den KKTC’ye özel 'sınavsız yüzde 90 burs' fırsatı için son başvuru 1 Haziran

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GAÜ’den KKTC’ye özel 'sınavsız yüzde 90 burs' fırsatı için son başvuru 1 Haziran
GAÜ’den KKTC’ye özel 'sınavsız yüzde 90 burs' fırsatı için son başvuru 1 Haziran

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, Covid-19 Pandemi sürecinden dolayı, GAÜ Senatosu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, 2020-2021 Akademik yılı için GAÜ’de üniversite eğitimi almak isteyen KKTC vatandaşı ile liseyi KKTC’de tamamlayan TC ve 3. Dünya ülkesi vatandaşı aday öğrencilere, ön başvuru koşulu ile sınavsız yüzde 90 burslu eğitim alma fırsatı sunulduğu ifade edildi.

Hukuk, Eczacılık ve Pilotaj bölümleri dışında tüm bölümlerde geçerli olacak yüzde 90 burs fırsatı için, aday öğrencilerin 1 Haziran 2020 Pazartesi gününe kadar www.gau.edu.tr web sitesinden online başvuruda bulunarak ön kayıtta bulunması gerektiği belirtildi.

Hukuk ve Eczacılık bölümünde okumak isteyen aday öğrencilere ise, lisede göstermiş olduğu başarıya göre çeşitli burslar sağlanacağı belirtildi.

SINAVSIZ YÜZDE 90 BURS, 7 YIL KESİNTİSİZ!

Yüzde 90 burs fırsatının, 7 yıl kesintisiz ve GAÜ’nün 7 farklı ülkede bulunan kampüslerinde de geçerli olduğu bildirilen açıklamada, 1 Haziran’da sona erecek online ön başvuru ve kayıtın ardından, başvuruda bulunan aday öğrencilerin, 17 Temmuz 2020 Cuma gününe kadar kesin kayıt işlemlerini GAÜ Öğrenci İşleri’ne başvurarak tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

GAÜ’nün 35. Yılına özel sunmuş olduğu sınavsız %90 burs fırsatı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt şartlarına, www.gau.edu.tr/kibrisaday web sitesinden, gau@gau.edu.tr mail adresi ya da 0548 870 87 17 numaralı telefon numarasından ulaşılabileceği bildirildi. 

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