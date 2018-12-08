Gaye Soyutok bulundu!
Ciklos'ta 5 Aralık gecesi meydana gelen feci olayda uçurumdan aşağı düşerek kaybolan ve 3 gündür aranan Gaye Soyutok bulundu.
Polis Basın Subaylığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayıp sahsa ait ceset az önce göletin yaklaşık 150 metre yukarısında bulundu. Soruşturma devam etmektedir" dedi.
Bölgede perşembe günü yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde, 21 yaşındaki Tolga Bekçi, 23 yaşındaki Ahmet Kılıç ile 18 yaşındaki Günay Kandaz’ın cansız bedenlerine ve arabanın bazı parçalarına ulaşılmıştı.
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