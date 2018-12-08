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Gaye Soyutok’u arama çalışmaları aralıksız sürüyor

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Ülkede derin yaralar açan sel faciası sırasında Ciklos bölgesinde arkadaşlarıyla birlikte seyahat ettiği arabanın sel sularıylasürüklenmesi sonucu kaybolan 18 yaşındaki Gaye Soyutok’u arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Gaye Soyutok’u arama çalışmaları aralıksız sürüyor

Çarşamba akşamı yaşanan faciada, Lefkoşa-Girne anayolunda seyrederken Ciklos’ta sel sularıyla uçuruma sürüklenen araçta hayatını kaybeden Ahmet Kılıç (23) dün toprağa verilirken, Tolga Bekçi (21) ile Günay Kandaz (18) ise bugün Dikmen’de son yolculuklarına uğurlanacak. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik, TAK’a yaptığı açıklamada kayıp genç Gaye Soytutok’u arama çalışmaları, çeşitli birimlerden oluşturulan 80 civarındaki ekiple aralıksız devam ediyor. Ciklos’taki faciada dört gencin içinde bulunduğu HC 470 plakalı aracın bazı parçalarına daha dün akşam ulaşıldı. Bölgede biriken su, gece yarısına kadar boşaltılırken, aracın ön kapısıyla bazı ön aksamları da burada bulundu. Bugün askeri birliklerden gelen destekle, bendin altındaki bölgede daha yoğun şekilde arama çalışmalarına geçildi.

Sel felaketinde kaybolan genç kızın arama çalışmalarına, Kayıp Şahıslar Komitesi de destek verdi. Komiteden gelen uzmanlar, bölgede inceleme yaparak yöntem belirledi. Buna göre, 4 dozerle bölgede toprak altı aramaya başlandı. Çalışmalara, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı özel birlik, itfaiye ve diğer acil afet durumu unsurlarından ekipler katılıyor. Arama çalışmalarının Ciklos’tan Vuni Palace’a kadar yapıldığı ve özellikle uçurum diplerindeki birikintiler temizlenerek buralara da titizlikle bakıldığı kaydedildi. Özellikle Girne bölgesinde büyük hasara yol açan sel felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ederken İçişleri Bakanlığı da hasar tespitini sürdürüyor

 

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