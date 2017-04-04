LTB Başkanı Harmancı ile Maliye eski Bakanı Özgür arasında süren tartışmada, son olarak LTB Başkanı Harmancı'dan ve TDP Girn Milletvekili Çeler'den açıklama geldi.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

LTB Başkanı Harmancı’nın “2018 Haziran'ında banka borcunun biteceği bir noktadayız” açıklamasına ilişkin yorumda bulunmuş ve “192 milyon TL borcu olan bir kurumun sözcüsü bu borcun sadece 20 milyon TL'lik kısmının birkaç yıl içinde kapanacağı üzerinden propaganda yaparsa bunun halka bir faydası olur mu?” demişti.

Özgür’ün eleştirel açıklamasına LTB Başkanı Harmancı’dan yanıt geldi. Harmancı açıklamasında “Hem içişleri bakanlığını hem de maliye bakanlığını bu dönemlerde uhdelerinde barındırıp (ayrıca kendisi de sıklıkla batmış kamu maliyesini nasıl iyi idare ettiğinin propagandasını yapmaktadır) bu reformları gerçekleştirmeyerek ve dönüp şu an bunu eleştirerek benden de daha ileri bir Halkla ilişkiler çalışmasını imza atmaktadır” dedi.

LTB Başkanı Harmancı'nın açıklaması için tıklayınız

Maliye eski Bakanı Birikim Özgür'ün açıklaması için tıklayınız

Harmancı’nın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasının altına yorum olarak destekte bulunan TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler ise, “gayleleri başkenti partiye nasıl tekrar kazandırabilmektir” dedi.

Harmancı ve Çeler, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Eski Maliye bakanımız ara ara 28 belediye içerisinden özel ilgi alanı olan Lefkoşa'ya ilişkin yorumlar yapmaktadır, bizde ilgi ile kendisini takip ediyoruz.

Son eleştirisi de devlet kurumlarına olan borcu büyük olan Lefkoşa Türk Belediyesinin banka borcuna ilişkin yapmış olduğum paylaşım.

Kendisi buna içerlemiş ve bunu iyi bir PR çalışması olarak betimlemiş ve esasen benim merkezi hükümetlere reform yönünden baskılar yapmam gerektiğini sağlık vermiş.

Kendilerinin iktidar olduğu (02.09.2013-16.04.2016) dönem de dahil bir çok kez kaspamlı refrom ihtiyacını hem yüksek sesle hem bire bir toplantılarda hem de yazılı olarak vermiş bir kurumun sözcüsü olarak eski Maliye bakanının açıklamasını esasen kendilerinin reform beklentilerini karşılaymamalarının bir özeleştirisi olarak okuyorum.

Hem içişleri bakanlığını hem de maliye bakanlığını bu dönemlerde uhdelerinde barındırıp (ayrıca kendisi de sıklıkla batmış kamu maliyesini nasıl iyi idare ettiğinin propagandasını yapmaktadır) bu reformları gerçekleştirmeyerek ve dönüp şu an bunu eleştirerek benden de daha ileri bir Halkla ilişkiler çalışmasını imza atmaktadır.

Ayrıca yazısında belirttiği borç miktarı 20 değil 30 Milyon TL.

Doğru gidişata doğru gidişat demek kimseye batmamalı, eğer bir kurum populizm yapmıyorsa, istihdam yapmıyorsa hatta tüm imkanlar zorlanarak çalışan sayısı azaltılıyorsa, piyasa borçları azalıyorsa 2018'de kendi çıkardıkları yasa vasıtası ile kamuya olan borçlarını yapılandırma şansı yakalmışsa ve bunu ödeyebilecek bir mali güce erişme çabası içerisindeyse daha da yüreklendirilmeli.

Yine de olumlama yapıyorum ve reform gerekliliğini daha gür bir sesle yükseltme eleştirini doğru bir saptama olarak görüyorum bu vesile ile kendilerinin de meclisteki görevlerini hatırlayarak bu konuda gereken adımları atması için iktidara baskı yapmalarını diliyorum.

Sevgiyle...

“GAYLELERİ BAŞKENTİ PARTİYE NASIL TEKRAR KAZANDIRABİLMEKTİR”

Esas popülizmi kendilerinin yaptığını çok rahat okuyabiliyoruz sevgili Mehmet Harmancı . Gayeleri hizmet etmek yada hizmet etmeye çaba sarfedenleri desteklemek değil, bir sonraki seçimde başkenti partiye nasıl tekrar kazandırabilirikdir.