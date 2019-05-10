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Gayretköy’de 20 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı

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Gayretköy’de 20 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı
Gayretköy’de 20 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı

Gayretköy’de 20 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı

Gayretköy’de Suriye uyruklu 20 kişi yakalandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 19:00 sıralarında, Gayretköy’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu bir narinciye bahçesi içerisinde, Suriye uyruklu 20 sığınmacı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ileri soruşturma için Güzelyurt Polis Müdürlüğüne sevk edilmiş olup, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.( BRT/PGM)

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