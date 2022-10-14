Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2021’de yüzde 3,9 büyüyerek 30 milyar 143 milyon TL oldu

KKTC’de 2021 yılında, bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olarak tanımlanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYH) yüzde 3.9 reel büyüme kaydedildi.

İstatistik Kurumu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) cari fiyatlarla 30 milyar 143 milyon 73 bin 536 TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla (FBGSMH), ABD doları cinsinden 11 bin 129 Dolar oldu.

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Sabit fiyatlarla GSYH’daki sektörlerin reel büyüme hızları dikkate alındığında; 2021 yılında en yüksek büyüme yüzde 32,8 ile “Ulaştırma ve Haberleşme” sektöründe kaydedilirken, bunu sırayla yüzde 23,0 ile “İnşaat” sektörü ve yüzde 16,8 ile “Sanayi” sektörü takip etti.

Cari fiyatlarla GSYH’deki sektörlerin payları dikkate alındığında; Kamu Hizmetleri yüzde 15,5, Serbest Meslek ve Hizmetler yüzde 14,2 (Serbest Meslekler yüzde 6,6, Yüksek öğretim yüzde 7,6) , Ticaret-Turizm yüzde 13,8 (Toptan ve Perakente 10,4 yüzde, Otelcilik ve Lokantacılık yüzde 3,4), Ulaştırma-Haberleşme yüzde 9,2, Mali Müesseseler 8,9 yüzde, Tarım 8,3 yüzde, İthalat 7,8 yüzde, İnşaat yüzde 7,5, Sanayi yüzde 7,5, Konut Sahipliği yüzde 7,3 olarak gerçekleşti.