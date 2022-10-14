  • BIST 3.628,60
  • Altın 991.297
  • Dolar 18.5857
  • Euro 18.0942
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail-Lübnan deniz yetki alanları anlaşması bölge ve Avrupa için neden önemli?

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2021’de yüzde 3,9 büyüyerek 30 milyar 143 milyon TL oldu

» »
KKTC’de 2021 yılında, bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olarak tanımlanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYH) yüzde 3.9 reel büyüme kaydedildi.
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2021’de yüzde 3,9 büyüyerek 30 milyar 143 milyon TL oldu

İstatistik Kurumu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) cari fiyatlarla 30 milyar 143 milyon 73 bin 536 TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla (FBGSMH), ABD doları cinsinden 11 bin 129 Dolar oldu.

EN YÜKSEK BÜYÜME ULAŞTIRMA VE HABERLEŞMEDE

Sabit fiyatlarla GSYH’daki sektörlerin reel büyüme hızları dikkate alındığında; 2021 yılında en yüksek büyüme yüzde 32,8 ile “Ulaştırma ve Haberleşme” sektöründe kaydedilirken, bunu sırayla yüzde 23,0 ile “İnşaat” sektörü ve yüzde 16,8 ile “Sanayi” sektörü takip etti.

Cari fiyatlarla GSYH’deki sektörlerin payları dikkate alındığında; Kamu Hizmetleri yüzde 15,5, Serbest Meslek ve Hizmetler yüzde 14,2 (Serbest Meslekler yüzde 6,6, Yüksek öğretim yüzde 7,6) , Ticaret-Turizm yüzde 13,8 (Toptan ve Perakente 10,4 yüzde, Otelcilik ve Lokantacılık yüzde 3,4), Ulaştırma-Haberleşme yüzde 9,2, Mali Müesseseler 8,9 yüzde, Tarım 8,3 yüzde, İthalat 7,8 yüzde, İnşaat yüzde 7,5, Sanayi yüzde 7,5, Konut Sahipliği yüzde 7,3 olarak gerçekleşti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Komiteleri çalışmalarına devam ediyor, Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı” oy birliği ile geçti14 Ekim 2022 Cuma 13:19
  • Güven Bengihan: KHK'nın yönetim anlayışı doğru değil...14 Ekim 2022 Cuma 13:17
  • 2600 Kıbrıslı Türk, Rum kesiminde çalışıyor14 Ekim 2022 Cuma 13:15
  • Politis gazetesi: Mehmet Harmancı ile Konstantinos Yorgacis, yolu gösteriyor14 Ekim 2022 Cuma 13:14
  • Vakıflar ve Kooperatif, Başbakanlık'tan alınıp Turizm Bakanlığı'na bağlandı14 Ekim 2022 Cuma 12:46
  • Polisten 2 Bölgede Eş Zamanlı Denetim14 Ekim 2022 Cuma 11:28
  • Polisten Önemli Duyuru14 Ekim 2022 Cuma 11:24
  • Gümrüksüz Mal Tasarrufu14 Ekim 2022 Cuma 11:19
  • KTAMS, KHK önünde eylem yaptı!14 Ekim 2022 Cuma 11:17
  • Sahte Belgelerle Hollanda Vizesi Aldılar14 Ekim 2022 Cuma 11:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti