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Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’da yüzde 7,3 reel büyüme kaydedildiği öne sürüldü!

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Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’da (GSYH) yüzde 7,3 reel büyüme kaydedildiği  öne sürüldü.
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’da yüzde 7,3 reel büyüme kaydedildiği öne sürüldü!

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’da (GSYH) yüzde 7,3 reel büyüme kaydedildiği  öne sürüldü.

İstatistik Kurumu, 2023 yılı Gayrisafi Yurtiçi gerçekleşme rakamlarını açıkladı. Buna göre, GSYH cari fiyatlarla 132,350,516,376.8 TL olarak gerçekleşti.

Kişi Başına Gayrisafi Milli Hasıla ise 14 bin 599 ABD Doları olarak gerçekleşti.

Sabit fiyatlarla GSYH’deki sektörlerin reel büyüme hızları dikkate alındığında, 2023 yılında en yüksek büyüme yüzde 31,5 ile “ithalat vergileri” sektöründe kaydedilirken, bunu sırayla yüzde 16,3 ile “ticaret-turizm” sektörü ve yüzde 8,8 ile “ulaştırma ve haberleşme” sektörü takip etti.

Cari fiyatlarla GSYH’deki sektörlerin payları dikkate alındığında ise, ticaret-turizm yüzde 25,8 (otelcilik ve lokantacılık yüzde 13,9, toptan ve perakende yüzde 11,9), kamu hizmetleri yüzde 12,9, ulaştırma-haberleşme yüzde 10,4, serbest meslek ve hizmetler yüzde 10,2 (serbest meslekler yüzde 6,7, yükseköğretim yüzde 3,5), mali müesseseler yüzde 9,1, ithalat vergileri yüzde 9, inşaat yüzde 6, konut sahipliği yüzde 5,7, sanayi yüzde 5,6, tarım yüzde 5,3 olarak gerçekleşti.

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