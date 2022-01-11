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Gaz geldi, zam beklenmiyor

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Ülkede yaşanan gaz sıkıntısını giderecek gaz taşıyan gemi geldi.
Gaz geldi, zam beklenmiyor

Ülkede yaşanan gaz sıkıntısını giderecek gaz taşıyan gemi geldi.

Geminin gelmesiyle gaz depolarında dolum başladı.

Dolumun seyrine göre bugün öğleden sonra sevkiyatın başlaması bekleniyor.

Öte yandan gaza zam yapılmayacağı öğrenildi.

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