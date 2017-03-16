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Gaz konferansının son gününde enerjinin geleceği konuşuldu

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Gaz konferansının son gününde enerjinin geleceği konuşuldu
Lefkoşa Rum kesiminde gerçekleştirilen iki günlük “Eastern Mediterranean Gas Conference”ın dünkü oturumunda sürdürülebilir enerji, küresel petrol fiyatları ve bunun Doğu Akdeniz’e etkileri konuşuldu.

Lefkoşa Rum kesiminde gerçekleştirilen iki günlük “Eastern Mediterranean Gas Conference”ın dünkü oturumunda sürdürülebilir enerji, küresel petrol fiyatları ve bunun Doğu Akdeniz’e etkileri, mevcut ve gelecekteki hidrokarbon yataklarının değerlendirilmesinde ülkelerin karşı karşıya olduğu kışkırtmalarla ilgili konuların gündemde getirildiği haber verildi.

Simerini gazetesine göre E-C Natural Hydrocarbons Company CEO’su Charles Ellinas, konuşmasında, bugün dünyada aşırı miktarda doğalgazın bulunduğuna işaret ederek, bu durumdan dolayı fiyatların düştüğü ve Güney Kıbrıs ve İsrail için doğalgaz ihracatına yönelik pazarlar arama çabalarında kışkırtmalar yarattığı değerlendirmesinde bulundu.

Umutlar ve iyimserlik konusunda çok şey duyduklarını söyleyen Ellinas, uygun çözümler bulmakta başarılı olmak için gerçekçi olunması gerektiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz’deki yatakların rekabet edilebilir fiyatlarda olması ve ihracat pazarlarının sağlanması gerektiğini ifade eden Ellinas, Afrodit yatağına değinerek, ihracat için pazar sağlanması yönündeki çabalarda henüz başarıya ulaşılamadığını söyledi.

Ellinas, uzun vadede umutlarını ENI ve Total’in 11’inci parseline bağladığını da belirtti.

Doğu Akdeniz’deki doğalgaz konularıyla ilgili danışmanlık hizmetleri veren Gina Cohen ise, İsrail’in doğalgaz yataklarının ihracatı konusundaki seçenekler üzerinde durdu.

İsrail’den Türkiye’ye olası bir boru hattının 600 kilometre ve yılda 9-10 bcm doğalgaz nakil kapasitesinin olacağını ifade eden Cohen, hukuki açıdan Güney Kıbrıs’ın bir boru hattının kendi “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nden geçmesini engelleme hakkının olmadığı yönündeki görüşünü dile getirdi.

Siyasi açıdan ise “bilmiyorum” diyen Cohen, “Üçüncü bir taraf boru hattını inşa ediyor olsaydı siyasi sorunlar çözülebilirdi” şekilde konuştu.

Doğu Akdeniz’den başlayıp Yunanistan üzerinden Avrupa’ya doğalgaz taşınmasının planlandığı East Med projesinde boru hattının inşasının sadece 5 milyar Euro tutmasının mümkün olmadığını da söyleyen Cohen, bunun güvenilir bir miktar olmadığını belirterek, vergi veren vatandaşların paralarının ve zamanın harcanacağı yönündeki düşüncesini dile getirdi.

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