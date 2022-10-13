  • BIST 3.553,31
  • Altın 994.054
  • Dolar 18.5858
  • Euro 17.9673
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail-Lübnan deniz yetki alanları anlaşması bölge ve Avrupa için neden önemli?

Gaz krizi: Putin Türkiye önerisini Erdoğan'a iletti

»
Rusya lideri Putin, Erdoğan'la Astana'da gerçekleştirdiği görüşmede, AB'ye gaz tedariki için Türkiye'de bir merkez kurulmasına yönelik önerisini dile getirdi.
Gaz krizi: Putin Türkiye önerisini Erdoğan'a iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) altıncı zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.

Putin bu görüşmede Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik gaz tedariki için Türkiye'de bir merkez kurulması için yaptığı öneriyi yineledi.

Putin, "Birlikte kuracağımız bu merkez, sadece tedarikler için değil, fiyatların belirlenmesi için de bir platform olur. Çünkü fiyatlandırma konusu çok önemli bir konu" dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gaz tedariki için "en güvenilir güzergâh" olduğunu belirten Rusya lideri, "Diğer ülkelere tedarik için Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma ihtimalini değerlendirebiliriz" diye ekledi.

Rusya, Avrupa'ya yönelik gaz tedariki için geçen ayki patlamalarda hasar gören Kuzey Akım boru hatlarının dışında bir güzergâh arayışında.

Putin, dün Moskova Enerji Haftası etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Kuzey Akım boru hatlarında kaybolan gazı, Baltık Denizi'nden Karadeniz'e aktarabilir ve böylece, Avrupa için en büyük gaz dağıtım merkezini Türkiye'de oluşturarak burayı doğal gaz arzımızın ana rotası hâline getirebiliriz" demişti.

Erdoğan'dan Akkuyu açıklaması

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Putin'le görüşmesinde Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. (Nükleer santral) Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır" dedi.

Tahıl anlaşmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "İstanbul Mutabakatı'nı güçlendirerek devam ettirmemiz, Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız. Türkiye ile Rusya'nın bu süreç içinde atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.

DW,rtr/CÖ,EC

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Selanik-İzmir seferini yapan ilk gemi İzmir Limanı'na yanaştı11 Ekim 2022 Salı 14:39
  • Binali Yıldırım, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu'nda KKTC vurgusu yaptı10 Ekim 2022 Pazartesi 15:28
  • Yunanistan’ın Türkiye eylem planı hazırlığı ortaya çıktı: Senaryolar masada10 Ekim 2022 Pazartesi 12:25
  • Türkiye'de İşsizlik Rakamları Açıklandı10 Ekim 2022 Pazartesi 10:25
  • Tatar Erzincan'da Kıbrıs Gazileriyle Buluştu10 Ekim 2022 Pazartesi 10:05
  • Türkiye’deki sansür yasasına Avrupa’dan tepki09 Ekim 2022 Pazar 19:01
  • E﻿rdoğan: "Görevde olduğum sürece faizler düşecek"09 Ekim 2022 Pazar 18:54
  • Erdoğan, Esad’la görüşmeye yeşil ışık yakmıştı: Rusya’dan dikkat çeken açıklama09 Ekim 2022 Pazar 14:04
  • Türkiye, Almanya’yı 3.2 milyar euro kâra geçirdi09 Ekim 2022 Pazar 13:21
  • CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: CHP başını örtenin de başı açık olanın da teminatıdır08 Ekim 2022 Cumartesi 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti