Gazeteci Agnieszka Rakoczy DAÜ Kariyer Günleri’nde

DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü tarafından fakülteler ve akademik birimler ile birlikte organize edilen “7. Kariyer Günleri” kapsamında, deneyimli gazeteci Agnieszka Rakoczy İletişim Fakültesi öğrencileri ile buluştu.

Kariyer Günleri’ne, DAÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nün davetlisi olarak katılan gazeteci Agnieszka Rakoczy, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Sunumunda, gazeteci olana kadar geçtiği yolları aktaran Rakoczy, interaktif bir sunum gerçekleştirerek öğrencilerden ve akademisyenlerden gelen sorulara yanıt verdi.

Öğrencilerden gelen gazetecilikte doğru haberi yapabilmek için nasıl bir yol izlediği sorusuna Rakoczy “Bana sağlanmış olan imkanların dışında kendi imkanlarımla yeni kaynaklar bularak, o kaynakların fikir ve görüşlerini alırım” şeklinde cevap verdi. Kaynağın önemli olduğunu belirten Rakoczy, tarafsız bir gazeteci olabilmek için her türlü bilgiyi değerlendirip süzgeçten geçirmek gerektiğinin de altını çizdi.

Rakoczy, konuşmasının sonunda öğrencilere “Doğru gazetecilik yapmak istiyorsanız insanlara ihtiyacınız var ve onlarla bir araya gelip görüş ve düşüncelerini almalısınız” şeklinde tavsiyede bulundu ve en önemlisinin, kaynakların gizliliğine önem vermek olduğunun altını çizerek sunumunu bitirdi.