Gazeteci Ali Kişmir'in 3 yıl önceki yazısı nedeniyle yargılandığı dava 27 Kasım’a ertelendi

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı, Gazeteci Ali Kişmir, yazdığı bir makaleden dolayı hakkında açılan dava nedeniyle bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, davanın 27 Kasım Pazartesi gününe ertelenmesine karar verdi.

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef gösteren bir yazı yazdığı ve kurumun manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle Kişmir’e 10 yıla kadar hapis cezası öngören ceza davası açılması talep ediliyor.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Jale Dizdarlı Ergüden huzurunda görüşülen bugünkü davada, Kişmir’i Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Avukat Cansu N. Nazlı temsil etti.

Davayı bazı milletvekilleri, siyasi parti temsileri, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri, basın mensupları, Kişmir’in ailesi ve vatandaşlar da takip etti.

HASAN ESENDAĞLI: SAVCILIK ISRARLI OLACAĞI BEYANINDA BULUNDU

Ali Kişmir’in avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, davanın görüşülmesinin ardından mahkemeler önünde basına açıklama yaparak, davanın ileri götürülebilmesi için savcılığa geri çekilmesini talep ettiklerini ifade ederek, “Bugünden itibaren savcılık ısrarlı olacağı beyanında bulundu. Mahkeme davayı 27 Kasım tarihine erteledi” diye konuştu.