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Gazeteci Alihan Pehlivan, uyardığı taksici tarafından darp edildi!

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Trafikte cep telefonu ile konuşan taksiciyi uyaran Gazeteci Alihan Pehlivan darp edildi.
Gazeteci Alihan Pehlivan, uyardığı taksici tarafından darp edildi!

Ercan Havalimanı'nda meydana gelen olayda, trafikte cep telefonu ile konuşan taksiciyi 'trafik kurallarına' uyması için uyaran Gazeteci Alihan Pehlivan darp edildi. 

Pehlivan, taksici hakkında polise şikayette bulundu. 

DIŞ BASIN BİRLİĞİ: "YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Konuya ilişkin Dış Basın Birliği tarafından bir açıklama yapılarak, "Alihan Pehlivan’a ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, yargıya taşınan bu vahim saldırıyı Dış Basın Birliği olarak çok yakından takip edeceğimizi belirtiriz." denildi. 

Birlikten yapılan açıklama şöyle: 

“Meslektaşımız ve Dış Basın Birliği üyesi Alihan Pehlivan, bugün ailesiyle birlikte bulunduğu bir sırada araç kullanırken telefonda konuştuğunu gördüğü ve trafik kuralları konusunda uyardığı bir taksici tarafından Ercan Havalimanı'nda ailesiyle birlikte otomobilinde saldırıya uğramış ve ciddi şekilde darp edilmiştir.

Arkadaşımız Alihan Pehlivan, yaşanan bu vahim olay sonrasında polise şikayette bulunarak ifade vermiştir. Üzülerek belirtmek isteriz ki; görevi kamuoyunu aydınlatmak olan gazetecilerin ülkemizde maruz kaldığı ve giderek artan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklenmiştir. Alihan Pehlivan’a ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, yargıya taşınan bu vahim saldırıyı Dış Basın Birliği olarak çok yakından takip edeceğimizi belirtiriz.”

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