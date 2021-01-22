Gazeteci Ayşemden Akın hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma

Gazeteci Ayşemden Akın, TC Dışişleri Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.Akın’ın sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

“TC Dışişleri Bakanlığı’nın hakkımdaki suç duyurusu ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma açılmış. ‘Türkiye devletine ve temsilcisine hakaret amaçlı ve halkı kışkırtmaya yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle...’ 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında cezalandırılmam isteniyor. Türkiye’de ifadeye çağrılmayan gazeteci kalmamıştı anlaşılan sıra bize de geldi.”