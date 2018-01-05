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Gazeteci Ayşenur Arslan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

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Gazeteci Ayşenur Arslan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
Gazeteci Ayşenur Arslan, Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 11 ay 20 güne indirdiği hapis cezasını erteledi.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, Arslan 14 Eylül 2015 tarihinde Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında Nokta dergisinin toplatılmasını eleştirdi.

Konya'da yaşayan bir kişinin Arslan'ın sözlerini ihbar etmesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Arslan, Ankara 12'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Mahkemenin 28 Kasım 2017'de Arslan'a 1 yıl 2 ay hapis cezası verdiği öğrenildi. Mahkeme 11 ay 20 güne indirdiği hapis cezasını erteledi.

Davada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'mağdur' sıfatıyla yer alıyordu.

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