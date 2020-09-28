Gazeteci Aytuğ Türkkan Diyalog TV'den ayrıldı

İşte açıklama;

Bugün itibarı ile kuruluşundan bu yana içinde yer aldığım DiyalogTv (tv2020) ailesi ile yollarımız ayrılıyor.. Her ayrılık hüzündür ama her bitiş yeni bir başlangıçtır.

Yeni normalde yeni nesil mecralarda bildiğiniz Aytuğ yoluna devam edecektir kuşkusuz.. Mesleğimde 20inci yıla adım atmaya hazırlandığım bu günlerde geçmişten bugüne üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim..

6 yılı aşkın bir süredir benle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma da ayrıca emekleri için çok teşekkür ederim.. Yeniden buluşmak üzere..